'Ferrari behoudt speciale bonus in nieuw Concorde Agreement'

Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt aan het nieuwe Concorde Agreement. Het is de bedoeling dat dit nieuwe verdrag in 2026 gaat gelden, en langzamerhand lekken er steeds meer dingetjes uit. Het lijkt er namelijk op dat het team van Ferrari hun speciale bonus kan behouden.

In het Concorde Agreement worden meerdere belangrijke afspraken gemaakt door onder meer de tien teams en Formule 1-eigenaar Liberty Media. In het verdrag wordt ook de verdeling van het prijzengeld bepaald. Er bestaan ook bonussen voor teams die wereldtitels hebben behaald, en er is een speciale historische bonus voor het team van Ferrari. Volgens het huidige verdrag verdient Ferrari vijf procent van de totale prijzenpot, mits die maximaal 1,1 miljard dollar bedraagt. Het percentage wordt daarna stapsgewijs verhoogd.

De historische bonus van Ferrari zorgt regelmatig voor vraagtekens. Sommige teams zijn hier niet langer een voorstander van, maar volgens Motorsport.com blijft de bonus zeker bestaan. Volgens het medium zal er wel het één en ander gaan veranderen. De bonus zal in alle gevallen worden beperkt tot 5 procent. Hierbij maakt het niet meer uit wat de hoogte van de totale prijzenpot is. De verhoging van de bonus in de jaren met hoge inkomsten zal dan gaan verdwijnen voor Ferrari.