Red Bull verslaat concurrentie in pitlane Imola

Max Verstappen bezorgde het team van Red Bull Racing gisteren een zege op het circuit van Imola. De Nederlander moest er hard voor vechten, maar hij trok de zege toch over de streep. Ook in de pitlane wist het team van Red Bull de concurrentie te verslaan.

Red Bull verrichtte in Imola de snelste pitstop van het weekend. De pitcrew van de Oostenrijkse renstal verwisselde de banden van Sergio Perez in 2,09 seconden. Daarmee waren ze niet iets sneller dan Mercedes, dat de banden van Lewis Hamilton in 2,12 seconden wist te verwisselen. McLaren maakte de top drie compleet door Oscar Piastri na 2,24 seconden weer op pad te sturen. Mercedes en Aston Martin maakten de top vijf compleet.

Fastest on track, fastest in the pitlane: Red Bull on top, but Mercedes are right behind and showing an impressive upward trajectory.