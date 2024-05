Norris komt rondje te kort: "Dan had ik Max gepakt"

Lando Norris schudde iedereen wakker in de slotfase van de Grand Prix van Emilia-Romagna. De race was enigszins saai, toen Norris in de laatste paar rondjes het gat met Max Verstappen wist te verkleinen. Hij kwam er net niet langs, en daar baalde hij stiekem wel een beetje van.

Norris leek lange tijd genoegen te moeten nemen met de tweede plaats in Imola. In de slotfase begon Max Verstappen echter te klagen over problemen met zijn banden, en dat gaf Norris een kans. De Brit gaf alles wat hij in zich had, en hij verkleinde het gat. Hij kwam echter net te kort, want op de lijn waren de gaten enorm klein. Norris baalde, maar hij pakte wel weer een podiumplaats.

Na afloop kwam hij even samen met Verstappen. Na het korte onderonsje zwaaide Norris naar het publiek, en sprak hij met interviewster van dienst Vicky Piria: "Het doet me pijn om te zeggen, maar ik denk dat ik hem met één of twee extra rondjes wel had gepakt. Dat is echt jammer. Ik vocht hard tot de laatste ronde, maar ik verloor in het begin gewoon te veel ten opzichte van Max. Hij was gewoon veel beter in de eerste stint. In de tweede stint waren wij sneller. De eerste helft was zwaar, en de tweede helft was beter."