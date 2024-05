Uitslag kwalificatie Emilia-Romagna: Verstappen slaat terug en grijpt pole position

De startopstelling voor de Grand Prix van Emilia-Romagna is een feit. Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari werd zojuist de snelste tijd gereden door Max Verstappen . Hij deelt morgen de eerste startrij met Oscar Piastri, al moet hij zich nog wel melden bij de stewards. De top drie werd dit keer compleet gemaakt door niemand minder dan Lando Norris.

Q1

Onder aanvoering van Pierre Gasly ging de kwalificatie in Imola van start. Het beloofde een spannende strijd te worden, want de verschillen in de trainingen waren klein. Het was druk bij de start, en veel coureurs kozen direct voor de aanval.

Bij het team van Aston Martin begonnen ze nerveus aan de sessie. Fernando Alonso was gecrasht in de derde vrije training, en de monteurs moesten hard door werken om de groene bolide op tijd af te krijgen. Het lukte, maar het was duidelijk dat niet alles pluis was met de wagen.

Alonso hobbelde in zijn eerste ronde door de grindbak, en hij zocht direct de pitlane op. Hij viel af, en dat gold ook voor Kevin Magnussen die op zijn beurt werd geblokkeerd door Oscar Piastri. Ook Valtteri, Logan Sargeant en Guanyu Zhou vielen af.

Q2

Het tweede kwalificatiegedeelte begon met een flinke teleurstelling voor Oscar Piastri. De Australiër moet zich na de sessie melden voor het moment met Kevin Magnussen in het eerste kwalificatiegedeelte. Bij het doven van de lichten aan het einde van de pitlane kwamen de Mercedessen als eerste de baan op. Ze wisten dat de verschillen klein waren, dus een foutje was dodelijk.

Sergio Perez kende een rommelig rondje, en dat kwam terug in zijn gezicht als een boomerang. Hij wist geen supersnelle tijd neer te zetten, en dat zorgde ervoor dat hij niet verder kwam dan de elfde tijd. Hij viel af, en dat gold ook voor Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon en Pierre Gasly.

Q3

Het derde en laatste kwalificatiegedeelte begon direct druk. Verstappen kwam direct de baan op, en daar reden ook al zijn rivalen rond. Met snelle Ferrari's en McLarens op de baan, beloofde het een prachtige strijd te worden. De verschillen waren klein, maar Verstappen had daar geen boodschap aan. Hij trapte het gaspedaal in en hij zette zijn frustratie om in vakmanschap. Hij ging als de spreekwoordelijke brandweer en dat leverde met de pole position op.