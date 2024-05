Mercedes neemt afscheid van aerodynamisch kopstuk

Het team van Mercedes is niet bezig met de meest succesvolle periode uit hun bestaan. Op de baan vallen de resultaten enigszins tegen, en daarnaast gaat ook niet alles naar wens. In Imola werd duidelijk dat Mercedes afscheid heeft genomen van nog een technisch kopstuk.

Mercedes heeft dit jaar te maken met een kleine leegloop. In de winter werd bekend dat Lewis Hamilton het team eind dit jaar gaat verlaten. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stapt over naar Ferrari, en hij is niet de enige die van Brackley naar Maranello vertrekt. Eerder deze week werd namelijk bekend dat Loïc Serra en Jerome d'Ambrosio ook overstappen van Mercedes naar Ferrari.

In Imola werd bekend dat ook Hoofd Aerodynamica Gioacchino Vino het team heeft verlaten. Vino was sinds 2018 werkzaam bij het team, en hij kreeg zijn huidige functie in oktober 2022. Maar nu heeft ook hij de Mercedes-deur achter zich dicht getrokken, het is niet bekend of hij uit zichzelf is vertrokken of dat Mercedes wilde dat hij zou vertrekken. Vino is momenteel met gardening leave, en het is nog niet duidelijk of hij al in contact staat met een mogelijke nieuwe werkgever. Het is wel weer een nieuw hoofdstuk in het tegenvallende seizoen van Mercedes.