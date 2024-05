Newey hint op nieuw Formule 1-avontuur

Eerder deze maand maakte Adrian Newey bekend dat hij gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing. Het is een flinke tegenslag voor Red Bull, maar ook een kans voor een mogelijke nieuwe werkgever. Newey geeft nu toe dat hij misschien weer een nieuwe uitdaging aan gaat.

Newey speelde een enorm belangrijke rol bij de successen van Red Bull. De Britse topontwerper was verantwoordelijk voor alle succeswagens, en hij wordt gezien als één van de besten in zijn vakgebied. Vlak na de aankondiging van zijn vertrek liet hij in interviews meerdere keren weten dat hij zijn rust wil pakken. Tegelijkertijd meldden meerdere media dat Newey al is benaderd door Aston Martin, Williams en Ferrari.

Newey heeft zelf ook toegegeven dat hij misschien een nieuwe uitdaging aangaat. De Britse topontwerper werd in een interview met Eddie Jordan voor Oyster Yachts gevraagd wat hij nu gaat doen. Hij wijst naar hoe zijn ouders het aanpakte, en naar het jong houden van het brein. Zijn antwoord is duidelijk: "Toen ik acht of tien was zei ik al dat ik in de autosport wilde werken als ontwerper. Ik heb geluk gehad dat ik die ambitie hem laten uitkomen. Ik ben dol op wat ik doe. Ik ga een beetje vakantie vieren. Zoals Forrest Gump zei 'Ik voel me nu een beetje moe'. Maar op een gegeven moment ga ik er waarschijnlijk weer voor."