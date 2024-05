Red Bull mag twee teams bezitten van Domenicali

Het Red Bull-concern is al jarenlang eigenaar van twee Formule 1-teams. Red Bull Racing en Visa Cash App RB hebben dezelfde eigenaar, en daar zijn andere teams niet blij mee. Stefano Domenicali laat weten dat Red Bull ook in de toekomst twee teams mag bezitten.

Eind vorig jaar werd bekend dat Red Bull Racing en Visa Cash App RB nauwer gaan samenwerken. Dit betekent niet dat ze bij elkaar in de keuken gaan kijken, maar het zorgde wel voor felle reacties bij andere teams. Zak Brown was zeer kritisch en hij vroeg zich af of hier geen verandering in moest komen. Vooralsnog is het echter niet zo dat VCARB net als Red Bull meevecht om de topposities.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een nieuw Concorde Agreement, maar daarin zal niets staan over teams met dezelfde eigenaar. Formule 1-CEO Stefano Domenicali vindt dit niet nodig, zo laat hij weten in een interview met zijn landgenoten van La Gazzetta dello Sport: "Wat betreft de vernieuwing van het Concorde Agreement, is het onderwerp van Red Bull als eigenaar van twee teams naar voren gekomen, maar ze kunnen er gewoon mee doorgaan vanwege de bijdrage die het merk heeft geleverd aan de geschiedenis van de Formule 1."