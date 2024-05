Waché vertegenwoordigt Red Bull in perszaal Imola

Morgen gaat het raceweekend in Emilia-Romagna van start. Op de donderdag wordt het weekend in Imola afgetrapt met de traditionele mediadag. Max Verstappen hoeft zich niet te melden in de perszaal, maar Red Bulls technisch directeur Pierre Waché moet zich dit weekend daar wel melden.

Op donderdag moeten zes coureurs hun gezicht laten zien in de perszaal op het circuit van Imola. Kersvers racewinnaar Lando Norris moet van de FIA aanwezig zijn. Naast de Britse McLaren-coureur nemen ook Pierre Gasly, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou en Daniel Ricciardo plaats op de bank. De overige veertien coureurs hoeven zich op donderdag niet te melden bij een persmoment van de FIA.

Op de vrijdag moeten vertegenwoordigers zich melden in de perszaal. Tussen de vrije trainingen door moeten technische kopstukken van een aantal teams zich melden. Haas-teambaas Ayao Komatsu krijgt gezelschap van een aantal technische mannen. Red Bulls technisch directeur Pierre Waché schuift ook aan, en dat geldt ook voor James Allisson, de technisch directeur van Mercedes. Namens Ferrari zal Enrico Gualtieri aanschuiven, hij is de technische directeur van de Power Unit-afdeling van het team. De keuze van de FIA om technische kopstukken op te roepen is niet vreemd, want er worden dit weekend veel updates geïntroduceerd.