Norris wil vaker winnen: "Dit is niet eenmalig"

Lando Norris schreef anderhalve week geleden de Grand Prix van Miami op zijn naam. Het was de eerste zege voor Norris, en daar is hij heel erg blij mee. De Britse McLaren-coureur wil niet te lang stil blijven staan bij dit moment, en hij stelt dat het niet iets eenmaligs is.

Norris moest een aantal jaar wachten op zijn eerste overwinning in de Formule 1. De Britse coureur vergooide in het verleden meerdere kansen op een overwinning, maar in Miami ging er niets mis. Hij profiteerde van de Safety Car, en hij wist Max Verstappen achter zich te houden. Aankomend weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma, en daar willen Norris en McLaren de aanval weer gaan openen.

Eenmalig

De jonge Brit blijft echter wel realistisch. Norris weet dat er nog een aantal verbeteringen moeten worden doorgevoerd om echt permanent om de overwinning te vechten. Hij was te gast bij het ITV-programma This Morning en daar was hij duidelijk: "We moeten zeker nog een aantal dingen gaan verbeteren als we dit elk weekend willen gaan doen. Maar dit is zeker niet iets eenmaligs, maar het is ook niet iets wat we elk weekend kunnen bereiken."

McLaren

Norris is ook blij dat hij het geduld van McLaren heeft kunnen terugbetalen. Hij rijdt al sinds zijn debuut voor de Britse renstal, en begin dit jaar verlengde hij zijn contract. Norris is trots op zijn naam: "De overwinning smaakt zeker beter, omdat ik voor hetzelfde team rijd. Het is niet zo dat ik bij een team ben ingestapt waar ik direct mee kon winnen. We worstelden in de afgelopen jaren. We hadden veel ups en downs. We hadden een aantal geweldige momenten, maar ook een paar mindere momenten."