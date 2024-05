Verstappen sloeg Koningsdag af: "Beter op dat niet te doen!"

Max Verstappen kwam anderhalve week geleden als tweede over de finish in Miami. Hij werd verslagen door zijn goede vriend Lando Norris. De Brit reed de race met een snee in zijn neus, want hij had Koningsdag gevierd. Ook Verstappen had aanwezig kunnen zijn bij dit feestje, maar hij sloeg de uitnodiging vriendelijk af.

Op Koningsdag ging de feestvierende Norris het internet over. De Britse McLaren-coureur vierde samen met DJ Martin Garrix een uitgebreid feest op een boot in de grachten van Amsterdam. Hij ging daarna nog een keer viraal, toen hij een snee had opgelopen aan zijn neus. Hij stootte zich tegen een gebroken glas, maar dat hield hem niet tegen. Met pleister en al ging hij van start in Miami, en uiteindelijk kwam hij als winnaar over de streep.

Max Verstappen moest lachen toen hij door Viaplay werd geconfronteerd met de beelden van de feestende Norris. Al lachend laat hij daar weten dat Garrix ook hem had uitgenodigd voor het feestje, maar dat zag hij niet zitten: "Ik vloog met Lando terug uit China, dus hij zei al dat hij naar Koningsdag toe zou gaan, naar Martin Garrix. Martijn had mij natuurlijk ook gevraagd, maar ik dacht: nah, dit gaan we even overslaan! Het is wel lachen natuurlijk, ik denk dat ze wel heel veel plezier hebben gehad op die dag!"