Norris dacht tijdens zegetocht na over podiumceremonie

Lando Norris reist deze week als een racewinnaar af naar Imola. De Britse McLaren-coureur won anderhalve week geleden de Grand Prix van Miami, en daar heeft hij van genoten. Norris onthult dat hij tijdens de slotfase van de race nadacht over de manier waarop hij zijn zege ging vieren.

Norris moest er zeer lang opwachten, maar in Miami was het eindelijk zover. De Brit won zijn eerste race, en de zege was zeker niet gestolen. Hij profiteerde van de Safety Car, maar daarna kon hij ook met gemak Max Verstappen achter zich houden. Na afloop van de race sprong hij vol enthousiasme in de armen van zijn monteurs, en daarna vierde hij nog een klein feestje in het Hard Rock Stadium.

Een week later kijkt Norris trots terug op zijn eerste overwinning in de koningsklasse van de autosport. De Britse McLaren-coureur was te gast in de BBC Radio 1 Breakfast-uitzending en daar sprak hij zich uit: "In de laatste twee of drie rondjes dacht ik echt na over hoe ik mijn zege ging vieren. Ik was kalm en ik dacht na over of ik de trofee met mijn linker- of rechterhand de lucht in ging houden. Ik dacht aan al die dingen terwijl ik reed. Ik heb nu eindelijk mijn eerste zege gepakt. Het heeft eventjes geduurd."