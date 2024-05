Newey spreekt Horner tegen: "Geniet van nieuwe regels"

Eerder deze maand werd duidelijk dat Adrian Newey het team van Red Bull Racing gaat verlaten. De Brit was één van de hoofdrolspelers bij de successen van Red Bull. Christian Horner stelde eerder dat Newey een hekel heeft aan regelwijzigingen, maar dat spreekt de ontwerper nu tegen.

Newey vertrekt op een opvallend moment bij Red Bull. In 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en Newey kan dan zomaar eens van belang gaan zijn bij een nieuw team. Hij werd al in verband gebracht met meerdere teams, hij zou in beeld zijn bij Ferrari, Aston Martin en Williams. Red Bull-teambaas Christian Horner stelde in Miami dat Newey een 'hekel' heeft aan regelwijzigingen, dus hij maakt zich niet al te veel zorgen.

Newey spreekt zijn goede vriend en collega nu tegen. De Britse ontwerper stelt namelijk dat hij helemaal geen probleem heeft met regelwijzigingen. Tegenover Sky Sports spreekt Newey zich uit: "Ik geniet zeker van regelwijzigingen. De huidige regelgeving is de grootste wijziging die we hebben gehad sinds 1983, er werden immers nieuwe vloeren ingevoerd. Ik heb nu dus echt genoten van de uitdagingen van al het onderzoek en het detailontwerp van de auto. De twee daaropvolgende auto's waren evoluties, en de auto van volgend jaar wordt de derde evolutie, dus het is een geweldige serie geweest."