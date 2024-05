Piastri ziet Red Bull tegenvallen: "Dat is ongebruikelijk!"

Het team van McLaren reisde met veel zelfvertrouwen af naar Imola. Lando Norris won twee weken geleden in Miami, en in de eerste trainingen in Imola zagen ze er ook goed uit. Oscar Piastri ziet dat Red Bull Racing het moeilijk heeft in Italië, en dat is volgens hem ongebruikelijk.

De verschillen zijn klein en dat biedt kansen in Imola. Op de vrijdag zagen McLaren, Mercedes en Ferrari en snel uit, en bleef Red Bull een beetje achter. Het was verrassend, want normaal gesproken is Red Bull de te kloppen ploeg. Max Verstappen was ontevreden, en ook teamadviseur Helmut Marko was niet blij. Bij de concurrentie kijken ze daar met opgetrokken wenkbrauwen naar, want het is niet helemaal duidelijk hoe de Oostenrijkse renstal het gaat doen.

McLaren-coureur Oscar Piastri vindt het moeilijk om te zeggen wat dit betekent voor de kwalificatie van later vandaag. De Australiër legt het uit aan F1 TV: "Het zit allemaal dicht bij elkaar. Bij Red Bull gaat het een beetje op en neer en dat is vrij ongebruikelijk voor ze. Ferrari zag er snel uit. Mercedes zag er op sommige punten ook snel uit, maar ik denk dat we zeker in het gevecht zitten. We moeten proberen om wat meer performance te vinden, maar ik denk dat waar we op vrijdag stonden, niet onrealistisch is."