'Horner ziet komst van Sainz wel zitten'

Het is nog altijd niet duidelijk voor welk team Carlos Sainz volgend jaar rijdt. De Spaanse coureur bekijkt zijn opties, en hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met Audi. Nu lijkt het er ook op dat Red Bull Racing-teambaas Christian Horner geïnteresseerd is in Sainz.

Sainz rijdt nu nog voor Ferrari, maar begin dit jaar werd duidelijk dat zijn contract niet wordt verlengd. Ferrari heeft ervoor gekozen om Lewis Hamilton te contracteren, waardoor Sainz op zoek mag gaan naar een nieuwe werkgever voor 2025. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met het Audi-project. Volgens recente geruchten zou Sainz een voorstel van Audi hebben afgewezen, maar volgens de Spanjaard zelf klopt daar niets van.

Het doorgaans goed ingevoerd Formu1a.Uno meldt dat er nog een team interesse heeft in Sainz. Volgens het Italiaanse medium ziet Red Bull-teambaas Christian Horner de komst van Sainz wel zitten. De onrust binnen Red Bull speelt hier ook zeker een rol, want er gaan nog steeds geruchten rond een mogelijk vertrek van Max Verstappen. Volgens het Italiaanse medium ziet Horner de Spaanse coureur als een topcoureur, en dus als een mogelijke vervangen van Verstappen. Daarnaast heeft Sergio Perez ook nog geen nieuw contract getekend, maar het is niet duidelijk of Sainz ook hem kan vervangen.