Alonso verwacht geen Red Bull-problemen na Newey-exit

Het team van Red Bull Racing maakte eerder deze week bekend dat ze afscheid gaan nemen van Adrian Newey. De Britse topontwerper gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging, al is niet duidelijk wat die nieuwe uitdaging is. Fernando Alonso denkt niet dat dit voor een implosie gaat leiden bij Red Bull Racing.

Het vertrek van Newey kwam voor weinig mensen als een verrassing. De Britse topontwerper wordt al geruime tijd in verband gebracht met andere teams, en vorige week lekte al uit dat hij wilde vertrekken bij Red Bull. Newey geldt als één van de beste mensen in zijn vakgebied, dus zijn vertrek is een groot verlies voor Red Bull. Sommige mensen denken dan ook dat de Oostenrijkse renstal hier last van gaat krijgen.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso denkt niet dat Red Bull het vertrek gaat voelen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen stelt tegenover de internationale media in Miami dat hij geen implosie verwacht: "Ik denk het niet. Het is duidelijk dat ze deze sport domineren sinds 2021. Als er iets buiten het team of buiten het raceweekend gebeurt, dan lees je dat. Er wordt heel veel nieuws gegenereerd door dat team, want ze zijn degenen waarvan iedereen het nieuws wil lezen. Iedereen wil ze destabiliseren om er zeker van te zijn dat je ze kunt verslaan op de baan."