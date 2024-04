Perez verwacht binnen een maand duidelijkheid over toekomst

Sergio Perez is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De Mexicaan scoorde in de eerste vier races punten, en hij aast op een contractverlenging bij Red Bull Racing. Perez is zelfverzekerd en hij verwacht binnen een maand meer te weten over zijn toekomst.

Perez beschikt over een contract dat eind dit jaar afloopt. Hij weet dat er veel coureurs interesse hebben in zijn zitje, maar hij lijkt momenteel de grote favoriet te zijn. Helmut Marko heeft al meerdere keren aangegeven dat hij geen aanleiding ziet om een andere coureur te contracteren. De Oostenrijkse teamadviseur geeft ook aan dat hij geen haast heeft met het nemen van een beslissing, Perez moet dus nog wel eventjes aan de bak.

Perez maakt zich geen enkele zorgen. Hij barst van het zelfvertrouwen en hij ziet nog geen beren op de weg. Na afloop van de Japanse Grand Prix werd hij door Sky Sports gevraagd hoe hij naar de toekomst kijkt: "Ik ben er behoorlijk relaxed onder. Mijn focus ligt op de Formule 1 en op wat er volgend jaar komt. Ik ben erg blij met wat ik tot nu toe heb neergezet in deze sport. Ik geloof dat het slechts een kwestie van tijd is. De rijdersmarkt is in beweging en er zal in de aankomende weken zeker nog veel gaan gebeuren. Ik verwacht binnen een maand te weten wat ik volgend jaar ga doen."