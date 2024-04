Uitslag VT2 Japan: Piastri snelste in compleet verregende training

De eerste dag van het Japanse Grand Prix-weekend is alweer een feit. Zojuist werd op het circuit van Suzuka de tweede vrije training verreden. De snelste tijd werd daarin genoteerd door Oscar Piastri . Achter hem ging de tweede tijd naar Lewis Hamilton, de top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Vlak voor de start van de tweede vrije training begon het te regenen in Suzuka. De baan was nat en aangezien het de verwachting is het droog blijft tijdens de race, begonnen de teams rustig aan de sessie. Veel van hen bleven binnen, want ze wilden niet teveel risico nemen.

Actie

Veel coureurs deden wel alvast hun helm op en ze namen plaats in hun cockpit. Logan Sargeant kon echter zijn normale kloffie aantrekken. De Amerikaanse Williams-coureur crashte in de eerste training en de schade was groot. Hij kon deze sessie niet meer in actie komen en Williams verwacht hem morgen weer op de baan.

Na dertien minuten kwam Lewis Hamilton als eerste de baan op. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had de mediumbanden onder zijn auto gekregen en hij klonk best wel positief. Hij meldde dat de baan best wel droog was. Vlak daarna kwam ook Daniel Ricciardo de baan op, maar het begon weer te regenen. Ook hij stuurde zijn Visa Cash App RB-wagen weer de pitlane in.

Juichen

Het begon een beetje op te drogen en dat betekende dat meer coureurs het asfalt betraden. Onder meer Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas en Alexander Albon kwamen de baan op. Terwijl de meeste coureurs direct weer naar binnen doken, bleven de VCARB-coureurs op de baan. Dat zorgde ook voor gejuich op de tribunes, want thuisrijder Tsunoda had eventjes de snelste tijd op zijn naam staan.

Verstappen

In de laatste minuten van de sessie werd het zelfs nog eventjes druk op de baan. Kevin Magnussen vond het nog te nat voor softs, maar daar dachten andere coureurs anders over. Oscar Piastri trapte het gaspedaal in en hij verbeterde de snelste tijd. Ook Lewis Hamilton en Charles Leclerc noteerden nog een snelle ronde, maar ze konden Piastri niet bijhouden. Max Verstappen kwam helemaal niet in actie, hij stond vooral in de pitbox te babbelen met onder meer teambaas Christian Horner.