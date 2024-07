Max Verstappen was het goed zat, maar ook echt goed zat. Ik had gepiep in mijn oren van al dat getetter over de boordradio. Het ging ook maar door. De laatste jaren heb ik de drievoudig kampioen nog nooit zo boos gezien. Vroeger ging ik weleens tekeer. Als een gefrustreerd mannetje gooide ik mijn rackets als het niet lukte. Mijn vader vergeleek mij met Jimmy Connors of John ''You cannot be serious'' McEnroe. Die frustratie van Verstappen kan ik dus wel begrijpen, maar de manier waarop is natuurlijk voer voor discussie.

Ik ben zelf geen haar beter als ik sport of achter de sim zit, dus ik vind het dan erg hypocriet om met een vingertje te wijzen. Ik spiegel liever iets anders voor. Wat leveren frustraties op? De actie van Verstappen op Hamilton vat het misschien goed samen. Het was Max die in een ultieme drive-bomb en blokkerende wielen zijn podium weggooide. Net even minder scherp, net even minder doordacht. Frustraties doet wat met het menselijk brein.

Die Fuck Off komt niet uit de lucht vallen. Het rommelt aan alle kanten bij Red Bull. Verstappen krijgt dat onbewust ook mee. Dat doet wat met mens en sporter. Naar buiten toe probeert Verstappen het beste ervan te maken, maar als het dan ook op de baan moeizamer gaat, loopt het emmertje weleens vol.

