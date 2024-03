Uitslag VT1 Australië: Norris snelste in chaotische, maar spannende sessie

De eerste vrije training van het Australische raceweekend zit er alweer op. Op het circuit van Albert Park in Melbourne werd de eerste snelste tijd van het weekend verreden door Lando Norris. De tweede tijd in deze sessie werd verreden door Max Verstappen, George Russell maakte de top drie compleet.

Terwijl vrijwel heel Europa nog lag te slapen, ging in Melbourne de eerste vrije training van start. Fernando Alonso stuurde zijn Aston Martin als eerste de baan op. De Spanjaard kreeg direct gezelschap van de overgrote meerderheid van zijn collega's. Zelfs Max Verstappen kwam binnen een paar minuten de baan op.

Eerste foutjes

Alonso kende niet de beste sessie uit zijn lange loopbaan. Hij maakte een klein foutje in bocht 10 waardoor hij vol door de grindbak schoot. Aston Martin nam geen risico en ze haalden zelfs de vloer van de auto om het een en ander te checken. De snelheid leek in ieder geval wel aanwezig te zijn bij de Britse renstal.

Lewis Hamilton en George Russell kampten aan het begin van de sessie allebei met hetzelfde probleem. Beide Britse Mercedes-coureurs hadden een probleem met het rempedaal, maar het leek erop dat de monteurs en de engineers dit euvel snel hadden opgelost. Russell ging daarna wijd op hetzelfde punt als Alonso luttele minuten eerder.

Crash

Valtteri Bottas was vervolgens de derde coureur die een tripje door de grindbak maakte in bocht 10. De Finse spinde, maar hij hield zijn bolide uit de muur. Dat gold niet voor Alexander Albon. De Thaise Williams-coureur verloor de wagen en knalde vol in de muur. Hij schoof nog een stuk door, maar de schade was enorm. De baan was bezaaid met troep, Albon was wel in orde, maar de teleurstelling was fors. De Williams-monteurs moeten aan de bak, en de kans is groot dat de versnellingsbak de beuk niet heeft overleefd.

Herstart

Na de rode vlag hadden de coureurs nog een kleine tien minuten om een ronde te noteren. In de pitlane tikte Nico Hülkenberg heel zachtjes de achterband van Carlos Sainz aan, maar de echte momentjes moesten nog plaatsvinden. Lewis Hamilton ging vlak daarna wijd in bocht 1 en hij vroeg zich daarna af of zijn vloer nog wel in orde was. Max Verstappen had last van bottoming en hij schoot ook door de grindbak. Hij meldde daarna dat hij schade aan de vloer vermoedde. Hij was alsnog tweede, maar de verschillen aan de top waren zeer klein. De top acht bevond zich binnen 0,122 seconden.