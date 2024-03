Uitslag VT2 Saoedi-Arabië: Alonso snelste in chaotische training, Verstappen slechts derde

De eerste dag van het Saoedische raceweekend is een feit. Onder het kunstlicht in Jeddah werd zojuist de tweede vrije training verreden de snelste tijd werd genoteerd door Fernando Alonso. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door George Russell en de top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Na een oponthoud van tien minuten ging de vrije training in Jeddah van start. De wedstrijdleiding maakte niet bekend wat er aan de hand was, maar volgens het team van Haas en Duitse media zou het gaan om een losliggende putdeksel. Dit welbekende probleem zorgde in de afgelopen weken al voor problemen. Na het oponthoud kwam vrijwel iedereen direct de baan op.

Oscar Piastri trapte het bal af en alleen George Russell wachtte iets langer met het opdraaien van de baan. Valtteri Bottas kon zijn auto op dat moment gaan omdraaien, want hij was gespind. De Finse Sauber-coureur maakte een klein foutje en dat leverde hem een pirouette op. Hij kon zijn weg wel gewoon vervolgen op het Saoedische asfalt.

Logan Sargeant kon dat bijna niet meer doen, omdat hij in een blinde bocht stuitte op verkeer. Lewis Hamilton had van zijn engineer niets gehoord over naderend verkeer, dus had hij al het geluk van de wereld dat Sargeant hem nog on ontwijken. Hamilton mag zich hiervoor bij de stewards melden. Even daarvoor was Russell ook al betrokken geraakt bij zo'n incident, maar dat was lang niet zo gevaar als hier het geval was.

De snelle tijden vlogen de volgers om de oren in deze trainingssessie. Op de snelle baan noteerden veel coureurs paarse sectortijden. Fernando Alonso deelde de eerste klap uit en hij noteerde in zijn Aston Martin de snelste tijd. Max Verstappen kwam daar nog aardig bij in de buurt. In een ronde zonder verkeer wist Russell daarna ook een rondetijd te noteren die sneller was dan die van Verstappen. Hamilton sloot de training in mineur af, hij meldde dat hij geen power meer had en hij stuurde zijn wagen de pitlane in.