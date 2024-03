Ferrari troeft Red Bull af in Bahreinse pitlane

Het team van Red Bull Racing was gisteren ouderwets dominant in Bahrein. Max Verstappen schreef de race met speels gemak op zijn naam en Sergio Perez kwam als tweede over de streep. Toch waren ze niet op alle vlakken het beste, want in de pitlane werd de snelste tijd genoteerd door Ferrari.

Het team van Ferrari verrichtte de snelste pitstop van het weekend. De pitcrew van de Italiaanse renstal verwisselende de banden van Charles Leclerc in 2,23 seconden. Ze vonden zichzelf ook terug op de tweede plaats in deze klassering, want ze stuurden Carlos Sainz na 2,27 seconden weer de baan op met een vers setje Pirelli's. Red Bull Racing verwisseld de banden van Max Verstappen in precies dezelfde tijd.

Tough luck for @Charles_Leclerc at the season opener in Bahrain. But there's always a silver lining: at least his pitstop wasn't as long as @ValtteriBottas's 52.44 seconds…#F1 #BahrainGP #DHL #DHLFastestPitStop #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/3LhwkziFHL