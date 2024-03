Marko zag bizarre Horner-mail niet aankomen

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is nog altijd het onderwerp van gesprek in Bahrein. Het Red Bull-concern sprak hem vrij, maar tijdens de trainingen werd de zaak nog vreemder toen een onbekend persoon vermeend bewijs rondstuurde. Helmut Marko stelt dat hij de documenten nog nooit heeft gezien.

De maand februari stond in de Formule 1-wereld in het teken van de rel rondom Christian Horner. Het Red Bull-concern was een onafhankelijk onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Dit leidde tot veel roddels, speculatie en geruchten. Op de woensdag maakte Red Bull bekend dat ze Horner hebben vrijgesproken. Tijdens de tweede vrije training stuurde een anoniem persoon een mail met vermeend bewijs naar journalisten, teambazen en andere kopstukken.

Het zorgde kortstondig voor een relletje, maar men heeft het er vooral over op sociale media en in de Britse tabloids. Het is onduidelijk of de Google Drive volstaat met echt bewijs, de kans is groot dat het bijvoorbeeld gaat om met AI gemanipuleerde foto's en gesprekken. Red Bull-adviseur Helmut Marko wil er niet te veel op ingaan als hij door Bild wordt gevraagd naar deze vreemde situatie: "Ik ben compleet verbijsterd en verbaasd dat er nu dingen worden gelekt. Zelf heb ik die dingen nog nooit gezien."