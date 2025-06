Fernando Alonso deelt informatie over zijn toekomst in de Formule 1

Fernando Alonso beleeft momenteel een dramatisch seizoen in de Formule 1. Afgelopen Grand Prix behaalde de tweevoudig wereldkampioen zijn eerste punten van het seizoen, waarmee hij momenteel op de achttiende plaats staat. De Aston Martin is dramatisch en daarom geldt volgend seizoen als een laatste kans voor het team van Fernando Alonso.

Hoewel Alonso na volgend seizoen zijn toekomst gaat bepalen, wordt zijn periode bij Aston Martin niet zijn laatste. Met 43 jaar is de Spanjaard de oudste op de grid. Toen Alonso naar het team van Aston kwam, zag het er rooskleurig uit, maar het zwakt per jaar af.

Stoppen in 2026?

Volgens Alonso is zijn periode bij Aston niet zijn laatste en dus is het waarschijnlijk dat we de Spanjaard nog wel even op de grid zien. Echter, de vorm van Alonso is waardeloos dit seizoen. Hij staat twaalf punten achter teamgenoot Lance Stroll en heeft zijn slechtste start sinds 2015. In dat jaar maakte de Spanjaard een bekende opmerking over de slechte motor van Honda.

Fernando Alonso wil niet alleen weer overwinningen pakken, maar met de nieuwe Aston Martin van topontwerper Adrian Newey wil de Spanjaard zijn derde wereldtitel pakken. Het succes van 2026 is dus een factor voor de toekomst van de Spanjaard, maar het zou niet de uiteindelijke factor zijn. Alonso lijkt dus nog wel even door te gaan met een doel voor ogen.

'Belangrijk'

"Het wordt een heel belangrijke, ja. Niet de laatste," zei hij. "Ik denk dat ik moet zien hoe volgend jaar begint en hoe gemotiveerd ik ben. Elk jaar ga je anders het seizoen in. Er is een ander gevoel over hoe je presteert, hoe competitief je jezelf voelt, hoe gemotiveerd je bent om je conditie op een hoog niveau te houden - persoonlijke situatie, gezinssituatie - al deze dingen spelen een rol bij belangrijke beslissingen in het leven."