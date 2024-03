Uitslag Grand Prix van Bahrein: Verstappen deelt eerste tik uit met simpele zege

De eerste Grand Prix van 2024 is een feit. Op het circuit van Sakhir in Bahrein ging de eerste zege van het jaar zojuist naar niemand minder dan Max Verstappen. Hij deelde het podium met nummer twee Sergio Perez en naast dit duo stond ook Carlos Sainz op het ereschavot onder het kunstlicht.

Verstappen kende een goede start van de race in Bahrein. Hij was veel sneller weg dan zijn concurrenten en hij blokte direct de aanvallende Ferrari van Charles Leclerc. Lance Stroll had minder geluk, want hij tikte met zijn achterwiel de Haas van Nico Hülkenberg aan. Beide coureurs vielen door het veld als een baksteen. Verstappen reed lekker weg bij de concurrentie, maar dat betekende niet dat de race saai was.

Achter Verstappen ontstond namelijk een spannend duel tussen Charles Leclerc, George Russell, Carlos Sainz en Sergio Perez. Leclerc had de tweede plaats in handen, maar hij worstelde overduidelijk met zijn gloednieuwe Ferrari-bolide. De Monegask werd dan ook ingehaald door Russell en eventjes later ook door zijn aanvallende teamgenoot Sainz. De Spanjaard maakte een getergde indruk en ook na zijn pitstop wist hij Leclerc weer te verschalken.

Snelste ronde

De pitstops zorgden voor weinig bijzonderheden. Eventjes hoopten de teams op een Safety Car, maar Logan Sargeant kon zijn weg vervolgen. De Amerikaan was rechtdoor geschoten aan het einde van het rechte stuk en hij kreeg zijn Williams met de nodige moeite in de achteruit. Verstappen maakte als laatste topper een pitstop, maar dat kostte hem helemaal niets. Hij behield de leiding en dat deed hij ook na de tweede serie pitstops. Hij ging op zijn nieuwe zachte banden ook nog eventjes op jacht naar de snelste ronde.

Vuurpijlen

In de slotfase was er iets minder spektakel dan in de eerste rondjes van de race. Stroll wist zich nog terug te vechten naar de punten, terwijl Valtteri Bottas bijna een minuut (!) stil stond bij zijn totaal mislukte pitstop. Het slotstuk werd nog even vurig omdat Yuki Tsunoda er geen zin in had op zijn VCARB-teamgenoot Daniel Ricciardo erlangs te laten. Tsunoda mopperde over de boordradio, maar het vuurwerk werd veroorzaakt door Verstappen. Hij won en de vuurpijlen schoten de lucht in.