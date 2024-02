Uitslag VT2 Bahrein: Indrukwekkende Hamilton razendsnel, Verstappen weer zesde

De eerste dag van het Bahreinse Grand Prix-weekend is een feit. Zojuist werd de tweede vrije training op het circuit van Sakhir verreden en hierin werd de snelste tijd gereden door Lewis Hamilton. Achter hem ging de tweede tijd naar George Russell en werd de top drie bekend gemaakt door niemand minder dan Fernando Alonso.

De tweede training van het seizoen werd wederom afgetrapt door Nico Hülkenberg. De Duitser kwam vroeg de baan op en hij kreeg gezelschap van vrijwel alle coureurs. Ook Valtteri Bottas kwam direct de baan op, maar hij kreeg wel een onderzoek van de stewards aan zijn broek. Hij betrad de fastlane niet toen hij de pitbox verliet en dat was niet helemaal volgens de regels.

Snelheid

Max Verstappen kwam na acht minuten als laatste coureur de baan op. De Nederlander is gewend dat zijn eerste snelle ronde, direct de snelste ronde is. Dat was dit keer echter niet het geval. Lewis Hamilton begon goed aan de sessie en hij was in de eerste run een halve seconde sneller dan Verstappen. Ook de teams van Ferrari en Aston Martin zagen er snel uit in de sessie.

Problemen

Bij Lando Norris ging niet alles naar wens. Hij had last van bottoming, zijn stuurtje werkte niet naar wens en hij maakte een onhandig foutje in de laatste bocht. Bij Mercedes ging het wel goed, want ook in de tweede run op de softs ging Hamilton weer als snelste over de baan. Logan Sargeant reed niet de hele tijd op de baan, want de Amerikaanse Williams-coureur maakte een tripje door het woestijnzand naast de baan.

De training werd verreden onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van de Grand Prix en de kwalificatie. De tijden zeggen dan ook iets meer over de echte verhoudingen, dan de tijden die in de eerste vrije training werden genoteerd.