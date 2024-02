Uitslag VT1 Bahrein: Verrassende Ricciardo snelste, mopperende Verstappen zesde

Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieel van start gegaan. Op het circuit van Sakhir werd de eerste vrije training afgewerkt en daarin werd de snelste tijd genoteerd door Daniel Ricciardo. In deze eerste sessie van het seizoen werd de tweede tijd gereden door Lando Norris en werd de top drie compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Het waaide hard toen het licht aan het einde van de pitlane op groen sprong. De windvlagen hielden de coureurs echter niet tegen. Toen het licht op groen schoot kwam het veld onder aanvoering van Nico Hülkenberg de baan op. Max Verstappen wachtte nog eventjes, de regerend wereldkampioen kwam pas na zeven minuten zijn pitbox uitrijden. Hij noteerde direct de snelste tijd van dat moment.

Klachten

Dat betekende niet dat hij tevreden was. Verstappen meldde zich op de boordradio en hij liet nogal duidelijk weten dat er een aantal dingen niet goed werkten. Eventjes later wees hij op de upshifts en de downshifts, hiermee had hij in het afgelopen jaar ook problemen. De problemen bij Sauber-coureur Guanyu Zhou waren iets groter, want hij meldde in zijn eerste ronde dat zijn remmen niet functioneerden.

Zachte banden

Aangezien de omstandigheden in deze training niet vergelijkbaar zijn met de omstandigheden van tijdens de race en de kwalificatie, focust weinig teams zich echt op snelle tijden. Alleen bij Visa Cash App RB en McLaren werd er echt even gepusht op de snelle zachte banden. De snelste tijd werd dan ook gereden door VCARB-coureur Daniel Ricciardo. De Australiër was net iets sneller dan de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Het zal alleen maar voor meer verhalen over de Red Bull-samenwerking zorgen.

Verstappen

Max Verstappen reed geen rondje op de zachte banden. De Red Bull-coureur noteerde zijn snelste tijd op de mediumbanden en hij klonk niet helemaal tevreden. Verstappen was niet de enige coureur die klaagde over zijn bolide. Ook Esteban Ocon was van mening dat zijn Alpine te inconsistent was. De Franse renstal had een zware testweek en ook in deze eerste vrije training zagen ze er niet heel competitief uit. Aangezien het slechts de eerste sessie van het jaar is, en er nog geen vergelijkbare omstandigheden waren, is er nog steeds veel onduidelijk over de rangorde.