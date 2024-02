Met deze auto’s kun je zelf op het circuit rijden

Het is geen geheim dat autoracen een prijzige hobby is. Je hoeft echter geen single seater of supercar te kopen om plezier te hebben achter het stuur. Onder menig ‘alledaagse’ auto schuilt heel wat onbenut potentieel dat je op het circuit kunt ontketenen. Hier een aantal voorbeelden van auto’s die op een gesloten parcours zullen uitblinken.

Ford Fiesta

De Ford Fiesta is zeer geschikt om mee op het circuit te rijden. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de motivatie van Ford om haar modellen een uitstekende wegligging te geven. Sinds eind jaren negentig hebben vrijwel alle auto’s van het Amerikaanse merk een scherp, dynamisch rijgedrag. De lichte, compacte en wendbare Fiesta komt mede daardoor fantastisch tot zijn recht op het circuit.

Daarbij heb je de keuze uit verschillende sportieve uitvoeringen, zoals de geroemde ST, en is hij ook nog eens betaalbaar en ontvankelijk voor tuning. Mag het een maatje groter, probeer dan de Focus.

Hyundai i20

De Hyundai i20 heeft als directe concurrent van de Fiesta veel van dezelfde kwaliteiten. De Zuid-Koreaanse autofabrikant heeft de laatste jaren een behoorlijke transformatie in gang gezet, waarvan de effecten niet onopgemerkt zijn gebleven. Het Hyundai van vandaag de dag biedt moderne en gedurfde stijl en combineert dit met bovenmaatse betrouwbaarheid en bouwkwaliteit.

Daarnaast is Hyundai meer gaan letten op de rijbeleving. De scherp sturende i20, met zijn verfijnde en opgepepte motoren, is daar een goed voorbeeld van. Het merk heeft zelfs een heuse sportieve tak, onder de noemer ‘N’. De i20 N is daarmee een gedegen rivaal van smaakmakers als de Fiesta ST en de Polo GTI van Volkswagen.

Mazda MX-5

Wie racen op een budget zegt, kan niet om de Mazda MX-5 heen. Deze karakteristieke tweezitter heeft over vier generaties een onuitwisbare indruk op de autowereld achtergelaten.

In veel opzichten biedt de MX-5 alles wat je van een betaalbare raceauto zou kunnen willen: laag gewicht, een gebalanceerde gewichtsverdeling, achterwielaandrijving, gewillige motoren en een weinig complexe besturing. Bovendien heerst er een complete cultuur rondom dit model, waardoor je eindeloos door informatie kunt spitten om je auto geheel naar wens te maken.

Opel Corsa

Net als Ford weet Opel wel van wanten als het aankomt op het ontwikkelen van een prettig en voorspelbaar sturende productieauto. Als een van de meer toegankelijke modellen in de catalogus vormt de Opel Corsa een aantrekkelijke keuze, mocht je op zoek zijn naar een betaalbare auto voor het circuit. De sportieve aard van het beestje komt extra tot uiting bij meer performance-gerichte uitvoeringen, zoals de GSI of OPC.

Hoewel deze beide inmiddels niet meer nieuw verkrijgbaar zijn, kun je ze tweedehands voor een schappelijke prijs aan de haak slaan. Net als andere hot hatchbacks in dit lijstje zit de waarde ervan in het feit dat je de grenzen van de auto heel makkelijk kunt opzoeken, zowel als leek als prof.