Horner zelfkritisch: "Je kunt niet altijd gelijk hebben"

Christian Horner is al sinds het begin betrokken bij het team van Red Bull Racing. De Brit is al sinds 2005 de teambaas en hij heeft al veel successen geboekt in dienst van de Oostenrijkse renstal. Volgens Horner is het zeer belangrijk om goed naar jezelf te kijken.

Horner is momenteel de langstzittende teambaas van het Formule 1-veld. Hij gaat dit jaar zijn twintigste seizoen in als teambaas van Red Bull Racing. Onder zijn leiding is Red Bull uitgegroeid tot het absolute topteam van de sport. Ze gaan dit jaar zowel de wereldtitel als de constructeurstitel verdedigen. De verwachtingen zijn hoog, maar Horner doet er alles aan om de boel rustig te houden in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Horner vindt het belangrijk om zich te focussen op de dingen waar hij invloed op heeft. Hij weet wat zijn rol is en aan de BBC laat hij weten dat het niet handig is om altijd je mening er door te duwen: "Je kan niet altijd gelijk hebben. Je moet soms ook naar jezelf kijken en je afvragen of er iets is wat je zelf beter kan doen. Zelfkritiek en zelfreflectie zijn de manieren om jezelf te verbeteren. Competitieve personen zijn geen geduldige mensen. Je moet jezelf echter wel aanleren om geduldig te zijn. In de Formule 1 zien ze de lange termijn echter wel als twee weken."