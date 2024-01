Ferrari neemt afscheid van meerdere sponsors

Er is een nieuw jaar ingegaan en dat betekent dat de nieuwe sponsorcontracten ook weer gelden. Bij alle tien de Formule 1-teams zijn er wel dingen gebeurd, maar bij Ferrari hebben er zeer veel verschuivingen plaatsgevonden. Het team heeft namelijk een nieuwe Premium Partner.

Op de site van Ferrari is te zien dat kledingsponsor nu geldt als Premium Partner, net als Shell, VGW Play en Santander. Verder is Harman Automotive niet langer een zogenaamde Team Partner meer, maar zijn ze nu Official Partner van Ferrari. De sportdrankfabrikant Celsius neemt de plaats van Harman in als Team Partner. Tevens zijn onder meer Bang & Olufsen, Frecciarossa en Sabelt verdwenen van de sponsorlijst.

The @ScuderiaFerrari website has seen a sponsor re-shuffle heading into 2024, with numerous sponsors being moved or removed.



