Qatar Airways titelsponsor van dubbel zoveel races in 2024

In de Formule 1 is het gebruikelijk dat hoofdsponsors tijdens een seizoen ook de titelsponsor zijn van een aantal Grands Prix. Qatar Airways is sinds kort ook verbonden aan de sport en volgend jaar zijn de titelsponsor van dubbel zoveel races als ze dit jaar waren.

Luchtvaartbedrijf Qatar Airways was dit seizoen de titelsponsor van de Grands Prix van Qatar en Hongarije. Voor het aankomende seizoen hebben ze hun naam verbonden aan twee keer zoveel races. Vier keer zal de naam van Qatar Airways extra goed zichtbaar zijn tijdens de raceweekenden. Ze blijven de titelsponsor van de race in Qatar en daarbij komen ook de Britse Grand Prix en de Oostenrijkse Grand Prix. De titelsponsor van de Hongaarse Grand Prix is nog niet bekend.

