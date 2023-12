Horner kijkt niet naar concurrentie: "Focus op onszelf houden"

Het team van Red Bull Racing beleefde dit jaar een geweldig seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal werd met gemak constructeurskampioen en met Max Verstappen braken ze enorm veel records. Volgens teambaas Christian Horner was het belangrijk om altijd de focus te houden op het eigen team.

Red Bull won dit jaar slechts één Grand Prix niet. De Oostenrijkse renstal kende één van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. Verstappen werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij bracht Red Bull dit jaar veel successen. Hij won vrijwel alle races en hij verbrak enorm veel records. De concurrentie opende de jacht, maar ze konden geen vuist vormen tegen de kracht van Red Bull.

Red Bull-teambaas Christian Horner is enorm trots op de prestaties van zijn team. De Brit is blij dat Red Bull kampioen is geworden, maar hij weet ook dat de concurrentie nu gaat jagen. Hij verwacht een flinke strijd in 2024, maar hij laat aan PlanetF1 weten dat Red Bull de zaakjes niet anders gaat aanpakken: "Of je nou de jager bent of dat er op je wordt gejaagd, je moet altijd de focus op jezelf houden en zoeken naar verbetering. Het maakt niet uit wie je tegenstanders zijn. Je moet kijken naar hetgeen waar jij de controle over hebt."