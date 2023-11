Uitslag kwalificatie Abu Dhabi: Oppermachtige Verstappen grijpt laatste pole van het jaar

Ook de laatste kwalificatie van het jaar is een feit. Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi ging de laatste pole van het seizoen naar Max Verstappen. Hij deelt morgen de eerste startrij met Charles Leclerc , de top drie werd compleet gemaakt door niemand minder dan Oscar Piastri.

Q1

De laatste kwalificatiesessie van het seizoen begon op een redelijk onorthodoxe wijze. Normaal gesproken rijden veel coureurs direct de baan op, maar nu wachtte iedereen op elkaar. Na vier minuten stuurde Max Verstappen zijn Red Bull-bolide de baan op en de rest volgde direct.

Het werd druk op de baan en het was een strijd om de snelle tijden. De coureurs moesten wel binnen de lijntjes kleuren, want de track limits waren weer ouderwets aanwezig. Logan Sargeant verloor twee keer zijn tijd en daardoor viel hij af. Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz vond zijn Waterloo, want hij werd genekt door het verkeer. Bij het uitrijden van de pitlane reed iedereen lekker langzaam en daardoor kon hij geen terrein meer goed maken. Ook Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou vielen af.

Q2

In het tweede gedeelte van de kwalificatie was er geen getreuzel. Alexander Albon stuurde zijn Williams direct de baan op en al snel volgden vrijwel iedereen. In de pitlane was het weer filerijden, maar dit keer had dat geen grote gevolgen voor de heren coureurs. Max Verstappen was goed onderweg en hij had genoeg aan één getimed rondje. Terwijl hij op zijn gemakje toekeek, viel er weer een grote naam af. Lewis Hamilton worstelde en werd uiteindelijk door zijn Mercedes-teamgenoot George Russell uit de sessie getikt. Hij stelde dat er iets niet aan de haak was met zijn auto en samen met Esteban Ocon, Lance Stroll, Albon en Daniel Ricciardo mocht hij uitstappen.

Q3

Max Verstappen liet niets aan het toeval over en hij kwam direct de baan op in het derde en allesbeslissende kwalificatiegedeelte. De Nederlander kreeg stevige concurrentie van de McLarens en Charles Leclerc. Er werd stevig geduelleerd en het regende paarse sectortijden. Lando Norris wilde er vol voor gaan, maar hij maakte een klein foutje waardoor hij zich niet kon verbeteren. Sergio Perez verloor zijn tijd door track limits en Max Verstappen gaf weer zijn visitekaartje af. De pole was weer eens een feit.