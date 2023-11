Uitslag VT3 Abu Dhabi: Russell weer snelste, Verstappen zeer ontevreden

De laatste vrije training van 2023 zit er op. Voor de laatste keer dit seizoen kregen de teams en coureurs de kans om zich voor te bereiden op de kwalificatie. Op het circuit van Yas Marina werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Lando Norris en de derde tijd naar Oscar Piastri.

De laatste training van het jaar begon op een zeer kalme wijze. Ondanks dat veel coureurs amper rondjes hadden gereden op de vrijdag, had niemand echt haast. Na een paar minuutjes kwam Lewis Hamilton als eerste de baan op en hij kreeg gezelschap van de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll. Het duurde zeven minuten voordat het publiek echt werd getrakteerd op actie op de baan.

Stuiteren met Verstappen

Regerend wereldkampioen Max Verstappen kwam pas na een kwartiertje de baan op. De Red Bull-coureur was allesbehalve tevreden en hij kwam niet verder dan de zesde plaats op bijna een seconde van de snelste tijd van George Russell. Verstappen moest zijn eerste snelle run afbreken omdat hij tot twee keer toe wijd ging. Gisteren vergeleek hij zijn auto al met een kangoeroe en ook nu had hij weer last van soortgelijke klachten. Verstappen had last van bottoming en hij klaagde over een springende auto.

Hobbeltje

Hij was niet de enige die niet op snelheid kon komen. Ook de Ferrari's en Verstappens teamgenoot Sergio Perez hadden het lastig. Charles Leclerc was helder van geest en hij bedankte de organisatie voor het aanpakken van de hobbel die gisteren de crash van Carlos Sainz veroorzaakte. De Ferrari's konden geen snelheid vinden, maar de sessie was niet vergelijkbaar met de kwalificatie. Zometeen zullen de coureurs alles gaan geven onder het kunstlicht, nu stond de zon nog hoog aan de hemel in Abu Dhabi.