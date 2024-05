Flinke kritiek voor Mercedes: "Verkeerde keuzes gemaakt"

Het team van Mercedes is ook dit jaar weer op een teleurstellende wijze aan het seizoen begonnen. De Duitse renstal wilde Red Bull Racing uitdagen, maar dat is ze nog niet gelukt. Volgens Paddy Lowe heeft Mercedes simpelweg de verkeerde keuzes gemaakt.

Mercedes was jarenlang enorm dominant in de Formule 1, maar sinds 2022 is daar verandering in gekomen. De Duitse renstal worstelt met de nieuwe regels, en voor dit jaar gooiden ze hun concept volledig om. Dit heeft niet geholpen, want George Russell en Lewis Hamilton kunnen amper het middenveld uitkomen. Het zorgt voor frustratie, want Mercedes heeft al sinds 2022 geen Grand Prix meer gewonnen in de Formule 1.

Paddy Lowe was tussen 2013 en 2017 één van de technische kopstukken van Mercedes. Lowe denkt wel te weten waar het nu misgaat bij Mercedes. In een interview met Motorsport.com legt hij het uit: "Ze hebben verschillende verkeerde keuzes gemaakt op aerodynamisch gebied. De middelen die ze gebruiken zijn echt hypermodern, maar de windtunnels en de CFB hebben zo hun gebreken. Alle teams zullen dat erkennen. Het is altijd risicovol om een weg in te slaan. En als dat de verkeerde blijkt te zijn, dan wordt het heel lastig om je te herstellen. Dat zien we nu bij Mercedes. Het is simpelweg lastig om je op korte termijn te herstellen."