Marko verwacht spannende race in Miami

Het team van Red Bull Racing geldt als de grote favoriet voor de zege in de Grand Prix van Miami van vandaag. Max Verstappen start vanaf de pole position, en iedereen gaat er wel vanuit dat de Nederlander gaat winnen. Helmut Marko stelt echter dat het een spannende race gaat worden.

Red Bull en Verstappen zijn vooralsnog oppermachtig in Miami. Verstappen was de snelste in alle sessies, en in de sprintrace liet hij al zien dat hij een gaatje kan slaan op de baan rondom het Hard Rock Stadium. De concurrentie probeerde de aanval wel te openen, maar ze wisten nog geen echte vuist te vormen. Vrij weinig mensen verwachten dan ook een spannende strijd in de race van vandaag.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt daar echter iets anders over. De Oostenrijker voorspelt een lastige middag en dat legt hij uit aan zijn landgenoten van ORF: "Er zijn geen longruns gedaan. We waren allemaal gefocust op de afstelling van de auto. Dus dat betekent dat wie er de snelheid en het bandenmanagement het beste combineert, er zeker zal zijn. Welke teams ons kunnen uitdagen? Je moet zeker rekening houden met beide Ferrari's. Maar ik geloof nog steeds dat McLaren potentie heeft. Geloof me, we kunnen een spannende race verwachten."