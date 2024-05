Verstappen kan niets met Brown: "Hij wil stoken"

Het raceweekend van Red Bull Racing in Miami staat in het teken van het aanstaande vertrek van Adrian Newey. Het vertrek van de Britse topontwerper zorgde voor veel reacties. Zak Brown stelde dat Newey het eerste dominosteentje is dat omvalt, en volgens Max Verstappen probeert de McLaren CEO een beetje te stoken.

Het vertrek van Newey is een nieuw hoofdstuk in het onrustige jaar van Red Bull. Na het onderzoek naar teambaas Christian Horner en de verhalen over een interne machtsstrijd, komt het vertrek van Newey op een pijnlijk moment. Newey stelde zelf dat zijn keuze niets te maken heeft met de huidige onrust, en bij Red Bull liet en weten dat ze zich helemaal geen zorgen maken over een mogelijke ineenstorting.

Stoken

McLaren-CEO Zak Brown riep op vrijdag dat Newey het eerste dominosteentje is dat omvalt bij Red Bull. Max Verstappen laat aan De Telegraaf weten dat hij hier helemaal niets mee kan: "Die wil natuurlijk stoken. Als team kunnen we daar helemaal niets mee. Van zijn kant snap ik dit wel. Iedereen trekt aan onze mensen, dat is heel erg normaal. Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn. Ik zie de kop van zo'n bericht en ik klik daar vervolgens niet eens meer op."

Langdurige contracten

Verstappen denkt dan ook niet dat er veel kopstukken gaan vertrekken. Men vraagt zich dan af of hij bepaalde garanties heeft gekregen van hogerhand: "Er zijn hier inderdaad langdurige contracten, maar in het leven kan je nooit alles garanderen. Ik kan morgen ook niet wakker worden. Uiteindelijk weet je niets voor honderd procent zeker. Uiteindelijk worden er afspraken gemaakt, maar het gaat er ook om dat iedereen blij is met zijn werk en zich gewaardeerd voelt."