Marko maakt zich geen zorgen over Verstappen: "Probleem ligt in één bocht"

Max Verstappen was niet tevreden met de vrijdag in Abu Dhabi. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur noteerde de derde tijd in de tweede vrije training, maar hij zag veel verbeterpunten. Volgens Helmut Marko valt het allemaal wel mee en ligt het probleem slechts in één bocht.

Verstappen moest zijn auto in de eerste vrije training afstaan aan Formule E-kampioen Jake Dennis. Het was dan ook belangrijk voor Verstappen om in de tweede vrije training zoveel mogelijk meters te maken. Aangezien de omstandigheden vergelijkbaar waren met die van de kwalificatie en de race, was het een nuttige sessie. Crashes van Carlos Sainz en Nico Hülkenberg gooiden echter roet in het eten.

Na afloop klaagde Verstappen over problemen met de balans en het feit dat hij niet veel heeft kunnen leren in de training. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan de internationale media weten dat het allemaal wel meevalt: "Het ligt allemaal in bocht één. Dat is het, hij heeft weinig grip aan de voorkant. Het ziet er allemaal niet zo slecht uit hoor. In sector drie is het allemaal prima. In de eerste sector is Perez twee tienden van een seconde sneller. Daar ligt namelijk het probleem. Wie zaterdag de grote concurrent van Max is? Ik weet het niet. Leclerc zag er over één ronde snel uit."