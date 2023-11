Uitslag VT2 Las Vegas: Leclerc sluit extreem late rampendag af met snelste tijd

Onder het kunstlicht en voor de ogen van de talloze Elvis-imitators is zojuist de tweede vrije training verreden in Las Vegas. De snelste tijd werd ditmaal genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem ging de tweede tijd naar Carlos Sainz en Fernando Alonso maakte de top drie compleet.

Na uren van uitstel ging de tweede vrije training van start. Het was inmiddels diep in de nacht in Las Vegas en de fans waren van de tribunes verdwenen. Onder aanvoering van de McLarens kwamen de meeste coureurs direct de baan op. Terwijl de reclameborden op de Strip schitterden, ging alle aandacht eindelijk uit naar de coureurs. Lando Norris zag niet alleen lampjes fonkelen op de casino's, maar ook op zijn stuurtje.

Norris had een probleem, want zijn auto schoot in de zogenaamde limp home mode. Hij reed met een slakkengangetje over de Strip en eenmaal aangekomen in de pitlane ontdekte het team een koelingsprobleem. De Brit kon na een korte reparatieklus gewoon weer zijn weg vervolgen. Wie op dat moment naar de tijdenlijst keek, zag dat de Ferrari's bovenaan stonden.

Ferrari

Dit beeld bleef de rest van de sessie zo, want Leclerc en Sainz eindigden als eerste en tweede. Het is een mooie afsluiter voor de rampzalige dag van Ferrari. De Italiaanse renstal begon de training al vol chagrijn, want de stewards besloten Sainz een gridstraf van tien plaatsen te geven. De Spanjaard kreeg veel nieuwe onderdelen op zijn wagen nadat de veelbesproken putdeksel zijn auto had beschadigd in de eerste training.

Red Bull

In de tweede training waren er amper incidenten. Een handjevol coureur schoten rechtdoor en dat zorgde voor een paar gele vlaggen. Zelfs Max Verstappen en Sergio Perez stonden rondom de Strip een paar keer in de uitloopzone, maar dat mocht geen naam hebben. Verstappen was al een fan van de race in Las Vegas en de zesde tijd op bijna een seconde, zal ook niet voor een grote glimlach zorgen.