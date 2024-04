Rosberg en Hamilton moesten schade zelf betalen in 2016

Nico Rosberg stopte eind 2016 met racen nadat hij wereldkampioen was geworden in de Formule 1. De Duitser heeft zich sindsdien vaak uitgesproken over zijn leven in de sport. Nu onthult hij dat hij in 2016 zelf voor de kosten moest betalen voor zijn veelbesproken crash met Lewis Hamilton.

Hamilton en Rosberg waren jarenlang elkaars teamgenoten én rivalen bij het team van Mercedes. Aangezien de Duitse renstal in die jaren de sterkste ploeg was, was het interne duel direct ook het titelduel. In 2016 draaide dat al vroeg in het seizoen uit op een crash. In Barcelona raakten de twee elkaar in de eerste ronde van de Spaanse Grand Prix. Ze crashten en het groeide uit tot een iconisch moment uit de hedendaagse Formule 1-geschiedenis.

Acht jaar later doet Rosberg een boekje open over die veel besproken crash in Spanje. De Duitser is te gast in de podcast 'Business of Sport' en daar vertelt hij dat de crash nogal kostbaar was voor hem en Hamilton: "Toen Lewis en ik crashten, moesten we zelf de schade betalen. We moesten een contract ondertekenen dat we vanaf dat moment samen voor de kosten zouden opdraaien wanneer we zouden crashen. Ik weet ook nog wel hoeveel het me toen kostte, het was volgens mij ongeveer 360.000 pond!"