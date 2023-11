Uitslag VT1 Las Vegas: Sessie na negen minuten afgeblazen na losse putdeksel

De kop is er af, de eerste sessie op het veelbesproken stratencircuit van Las Vegas zit er alweer op. Tussen de casino's en de hotels werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem noteerde Nico Hülkenberg de tweede tijd. De top drie werd compleet gemaakt door Kevin Magnussen. De sessie werd na een kleine negen minuten afgebroken.

De hype was groot en toen Valtteri Bottas de baan opkwam, barstte er dan ook een groot gejuich los op de tribunes. Na maanden vol speculatie was het eindelijk zover en kreeg Las Vegas te maken met Formule 1-wagens op de bekende Strip. De meeste coureurs kwamen direct naar buiten en het was dan ook direct zeer druk. Pierre Gasly en George Russell lieten direct weten dat er amper grip was.

Sainz

Toch gingen de coureurs er even goed voor zitten, want niemand heeft immers data op zak van deze baan. Lando Norris knalde hard over een kerbstone, maar dat leverde hem geen schade op. Na een kleine negen minuten hing er ineens een gele vlag in de tweede sector. Aan het einde van de Strip was Carlos Sainz stilgevallen. Niemand wist wat er aan de hand was, maar uit de herhaling bleek dat het een serieus probleem was.

Chassis

Sainz knalde over een hobbel heen en daarna sloeg zijn motor direct af. Het was een serieus probleem en alle alarmbellen gingen af toen duidelijk werd dat ook Esteban Ocon in de problemen was geraakt. De Alpine van de Fransman had zoveel schade opgelopen, dat Alpine zijn chassis moest gaan wisselen. De baancommissarissen kwamen direct de baan op, want er was een loszittende putdeksel gevonden.

Putdeksel

De putdeksel had de schade aan de wagens van Sainz en Ocon veroorzaakt en dat betekende dat de sessie werd afgeblazen. Er was een gevaarlijke situatie ontstaan en de FIA ging direct aan de slag. Alle putdeksels werden daarna gecontroleerd om problemen te voorkomen. De coureurs reden amper rondjes en dat betekent dus ook dat er geen data is, dat komt niet als gewenst voor de teams.