Uitslag Grand Prix van Brazilië: Verstappen wint en verslaat Norris, Alonso verslaat Perez op de finishlijn

De Braziliaanse Grand Prix is weer een feit. Op het circuit van Interlagos in de stad Sao Paulo ging zojuist de zege naar niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem kwam Lando Norris als tweede over de streep. Het derde treetje op het podium werd bemand door Fernando Alonso.

Al voor de start van de Braziliaanse Grand Prix was het een grote chaos. Charles Leclerc vond zichzelf terug in de bandenstapel in plaats van de het startvak op de eerste startrij. De Monegask had hydraulische problemen waardoor hij tijdens de opwarmronde was gecrasht.

Zonder Leclerc ging de race daarna van start. Lando Norris en Lewis Hamilton kwamen goed weg en ze sloten aan achter Verstappen. Alexander Albon en Kevin Magnussen raakten elkaar waarna ze hard de muur in vlogen. Beide vielen uit en de wedstrijdleiding besloot met de rode vlag te zwaaien. De auto's van Oscar Piastri en Daniel Ricciardo raakten ook beschadigd en de rode vlag werd gebruikt als reparatiemoment.

Treintje

Beide Australiërs mochten gewoon deelnemen aan de herstart, maar ze moesten wel starten vanuit de pitlane én ze hadden een rondje achterstand. Max Verstappen hield de leiding vast en daarachter zag men Fernando Alonso schitteren. De Spaanse Aston Martin-coureur pakte Lewis Hamilton voor de derde plaats. Hamilton belandde daarna in een lastige situatie. Zijn teamgenoot George Russell wilde hem eerst niet en daarna wel passeren, Hamilton bevond zich daarnaast in een treintje waarvan hij de machinist was.

Russell werd daarna het slachtoffer van de slechts pace van Hamilton, want hij werd ingehaald door Sergio Perez. Even later was Hamilton zelf ook de pineut en ging Perez op jacht naar Alonso. Hamilton en Russell begonnen daarna te worstelen, niet met elkaar maar met de auto. De Mercedes-bolide zorgde voor veel chaos in de cockpit, want de snelheid verdween als de sneeuw voor de zon. Russell kampte daarna met motorproblemen waarna hij uitviel.

Perez versus Alonso

Ook de Alfa Romeo's waren uitgevallen, maar de aandacht ging vooral uit naar de strijd om de derde plaats. Perez joeg Alonso op, maar de Spanjaard haalde zijn schouders op. Perez kwam steeds dichtbij, maar Alonso verdedigde als een geweldenaar. De frustratie groeide bij Perez, maar met nog één ronde te gaan stak hij de Aston Martin voorbij. Alonso liet het er niet bij zitten en hij zette zelf de aanval in. Hij pakte de derde plek terug op Perez, waarna het aankwam op een race naar de lijn. Er zat een haar tussen, maar de derde plaats was toch echt voor de juichende Alonso.