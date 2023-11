Uitslag Sprint Brazilië: Oppermachtige Verstappen grijpt simpele sprintzege

De sprintrace op het circuit van Interlagos is een feit. De laatste sprint van het huidige seizoen werd zojuist gewonnen door niemand minder dan Max Verstappen Achter hem kwam Lando Norris als tweede over de streep, de top drie werd compleet gemaakt door Sergio Perez.

Op een droge, maar warme baan gingen vrijwel alle coureurs op de zachte band van start. Polesitter Norris wilde de regie graag in handen houden, maar dat lukte niet. Verstappen haalde hem al na één bocht in en daarna was de Nederlander niet meer bij te halen. Norris werd daarna gepakt door zijn Mercedes-landgenoot George Russell, maar al snel wist Norris zijn tweede plek weer terug te pakken.

Duels

Terwijl Norris toch nog begon met de jacht op Verstappen, ontstonden er overal op de baan zeer spannende duels. Vooral Lewis Hamilton vond zichzelf terug in een groot aantal duels. Ook Sergio Perez moest eventjes terugslaan en dat deed hij door Hamilton en Russell weer te verschalken. De derde plaats van de Mexicaan kwam daarna ook niet meer in gevaar, maar het publiek genoot.

Tsunoda

Overal op de baan waren duels en bij elke inhaalactie begonnen de fanatieke Braziliaanse fans te juichen. Daniel Ricciardo hoorde elke keer gejuich op de momenten dat hij dacht Carlos Sainz te hebben ingehaald. Ricciardo's AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda zorgde in de slotfase voor nog meer klappende handen toen hij Lewis Hamilton voorbij stak. De Brit had het in de slotfase enorm moeilijk. Voordat de verrassende Tsunoda hem had ingehaald, was namelijk ook Charles Leclerc erlangs gekomen.

