Uitslag kwalificatie Brazilië: Verstappen is de regen te slim af en grijpt pole

De startopstelling voor de Grand Prix van aankomende zondag is bekend. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo ging de pole position naar Max Verstappen . De tweede tijd werd in deze sessie genoteerd door Charles Leclerc. De top drie werd dit keer compleet gemaakt door Lance Stroll .

Q1

Na het uitstel van een kwartier ging de kwalificatie toch van start. Het was direct druk, want er hingen een aantal donkere wolken in de lucht. Onder aanvoering van Oscar Piastri kwamen alle coureurs de baan op met uitzondering van de AlphaTauri's en de Alpines. Aangezien de coureurs niet meer mogen treuzelen bij het verlaten van de pitlane, was dit geen probleem. De nieuwe oplossing ging wel mis, want veel coureurs bleven niet links genoeg rijden. Het levert George Russell een tripje naar de stewards op. Met de dreigende regen in de lucht werd het spannend, maar uiteindelijk vielen Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Logan Sargeant en Guanyu Zhou af.

Q2

De Red Bulls kwamen als eerste de baan op om het tweede gedeelte van de kwalificatie. De donkere wolken waren nog lang niet verdwenen, maar er viel ook nog geen regen uit. Toch was het weer druk en liet Lando Norris maar weer eens zien dat hij wel weet hoe hij snelle tijden moet noteren. De verschillen waren klein en een foutje kon dan ook fataal zijn. Voor Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen en Alexander Albon was het dan ook voorbij.

Q3

De lucht werd donkerder en de toeschouwers deden hun poncho's vast aan. Er hing onweer in de lucht en iedereen kwam naar buiten. De regen zou komen, maar iedereen wist dat het zou gaan stormen. Onder aanvoering van de Aston Martins kwamen vrijwel alle coureurs naar buiten. Alleen Oscar Piastri en Sergio Perez bleven eventjes wachten. Dat was een slechte keuze, want Piastri spinde in de laatste sector. Een snellere tijd neerzetten was onmogelijk, want het was kletsnat op de baan. Het was zó donker dat het op de nacht leek. De wind speelde met de omgeving en de wedstrijdleiding maakte een einde aan de sessie.

