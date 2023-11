Uitslag VT1 Brazilië: Sainz leidt Ferrari 1-2tje, Verstappen doet rustig aan

De eerste, en direct ook laatste, vrije training in Brazilië zit er alweer op. Op het Autodromo José Carlos Pace werd de snelste tijd genoteerd door Carlos Sainz. De tweede tijd werd ditmaal genoteerd door Charles Leclerc, de top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

Max Verstappen kwam direct de baan op bij de start van de eerste en enige vrije training van het weekend. Achter hem kwamen vrijwel alle coureurs de baan op, alleen bij Williams deden ze rustig aan. Verstappen deed zelf ook rustig aan, want hij en zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez reden alleen maar long runs. Ze reden op de harde banden en Verstappen en Perez keken niet naar de snelle tijden.

Bij de concurrentie deden ze dat wel, want Ferrari reed een goede training. Carlos Sainz en Charles Leclerc trapten lekker door. Ze bezorgden het team een 1-2tje, iets wat ze vanzelfsprekend graag zouden willen zien in de aanstaande sessies. De Haas-coureurs reden ook een goede training, beide coureurs eindigden in de top tien. Nico Hülkenberg liep echter wel tegen een probleem aan toen hij vermogen verloor toen hij over een kerbstone knalde.

Momentjes

Hülkenberg was niet de enige coureur met problemen. Max Verstappen klaagde over een loszittende stoel, maar volgens zijn team was dat niet erg. Aston Martin wist een probleem met Fernando Alonso te voorkomen door net op tijd een lekke band te ontdekken. Oscar Piastri had ook schade, want zijn buitenspiegel was kapot gegaan. Zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris raakte dan weer de Haas van de eerder genoemde Hülkenberg. De Duitser mag zich daarvoor bij de stewards gaan melden.

Banden

De zachte banden werden amper gebruikt tijdens de training, het waaide vrij hard en er werden eigenlijk maar weinig snelle tijden genoteerd. Het zorgt ervoor dat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de onderlinge verschillen tussen de teams. Red Bull heeft bijvoorbeeld nog niets laten zien en ook bij Mercedes leek men rustig aan te doen. Alleen Ferrari heeft echt gas gegeven.

Heb je er vertrouwen in dat Max Verstappen dit weekend de snelste ronde rijdt? Zet in en win!