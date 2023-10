Uitslag Grand Prix van Mexico: Oppermachtige Verstappen verbreekt eigen record, thuisrace Perez eindigt in tranen

De Grand Prix op het sfeervolle Autodromo Hermanos Rodriguez is een feit. In Mexico ging de zege zojuist naar niemand minder dan Max Verstappen . Achter hem werd Lewis Hamilton als tweede geklasseerd. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Bij de start kwam Verstappen zeer goed van zijn plaats, de Nederlander drukte zijn Red Bull-bolide vanaf de derde plaats naast de Ferrari's. In de lange aanloop naar de eerste bocht werd het steeds drukker en drukker, de coureurs reden drie dik naast elkaar en dat zorgde ervoor dat de bocht veranderde in een soort bottleneck. Sergio Perez zat aan de buitenkant van Leclerc terwijl Verstappen aan de binnenkant reed.

Het onvermijdelijke gebeurde, Leclerc raakte de Red Bull van Perez en de aanwezige fans huilden. Hun held Sergio 'Checo' Perez was gecrasht en hij hobbelde terug naar de pitlane. De schade was groot en er zat niets anders op dan uitstappen, zijn race was voorbij.

Pitstops

Op de baan ging de race gewoon door en daar gebeurde heel veel. Verstappen sloeg een gat en de Ferrari's zochten naar de best mogelijke strategie. Lewis Hamilton merkte dat zijn auto heet begon te worden, dus het inhalen van Daniel Ricciardo werd belangrijker dan ooit. In de elfde ronde stak de Brit de AlphaTauri voorbij en de jacht op de Ferrari's begon. Leclerc en Sainz zaten op een andere strategie en Verstappen haalde ze al snel in na zijn eerste pitstop.

Rode vlag

Na 33 rondjes dook Verstappen weer naar binnen, want de Safety Car was op de baan gekomen. Kevin Magnussen was in de achtste bocht gecrasht nadat er iets afbrak in zijn achterwielophanging. Hij vloog snoeihard de muur in en de tec pro was te zwaar beschadigd. Aangezien deze speciale bandenstapels belangrijk zijn én het te onveilig was om door te rijden, werd er met de rode vlag gezwaaid.

Verstappen kende op de harde banden een zeer solide herstart. Hij behield de koppositie en zijn achtervolgers konden niet meer in de buurt komen. Lewis Hamilton probeerde het wel, maar de Britse coureur kreeg geen realistische kans om echt de aanval te openen. Verstappen reed weg en hij sloeg een gat van bijna veertien seconden. Achter hem was het zeker niet saai.

Recordbreker

Yuki Tsunoda tikte zichzelf in de rondte nadat hij de wagen van Oscar Piastri raakte, Lance Stroll en Fernando Alonso vielen uit en Lando Norris reed een droomrace. De Britse coureur startte de race op de zeventiende plaats, maar hij kwam op een zeer knappe vijfde positie over de lijn. Verstappen zag het allemaal gebeuren op de grote schermen naast de baan, hij won en daarmee verbrak hij zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen.