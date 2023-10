Uitslag kwalificatie Verenigde Staten: Verstappen verliest pole position aan Leclerc door track limits

De startopstelling voor de Amerikaanse Grand Prix is bekend. Zojuist werd de kwalificatie op het Circuit of the Americas verreden en de pole werd gepakt door Charles Leclerc. Hij was sneller dan Lando Norris, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Q1

Bij de start van het eerste gedeelte van de kwalificatie was het direct druk op het Circuit of the Americas. Het was dringen geblazen en de toppers bleven dan ook iets langer wachten. Max Verstappen kwam pas na vier minuten de baan op, maar hij moest even later wel een tweede run rijden. De baan werd namelijk steeds sneller en sneller en dat betekende dat iedereen moest opletten. De ervaren Fernando Alonso wist dat ook, maar hij kreeg het niet voor elkaar. Tot ieders verbazing viele de sterk presterende Spanjaard al af in Q1. Ook Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Lance Stroll en thuisrijder Logan Sargeant vielen af.

Q2

Ook bij de start van het tweede gedeelte van de kwalificatie liet niemand iets aan het toeval over. Vrijwel iedereen kwam de baan op, want het gevaar van track limits lag weer eens op de loer. Daniel Ricciardo voelde dit aan de levende lijve. De Australiër verloor zijn rondetijd en daarmee ook zijn kans om in zijn comeback-weekend te verrassen. Naast hem vonden ook Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas en Kevin Magnussen hun Waterloo.

Q3

De verschillen waren klein en de coureurs wisten dat ze eigenlijk allemaal een kans hadden op de pole position. Alleen de Alpines bleven een beetje achter, maar de overige acht coureurs waren kanshebbers. Max Verstappen had geen sterke eerste run, hij reageerde woest op de boordradio aangezien zijn teamgenoot Sergio Perez vlak voor hem reed. In zijn tweede run ging het wel goed, want hij leek de pole position af te snoepen van Leclerc. Dat liep echter in de soep, want hij had de track limits overschrijden. Dit zorgde ervoor dat hij terugviel naar slechts de vijfde tijd. Dat zorgde vanzelfsprekend voor veel teleurstelling.