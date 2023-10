Uitslag Grand Prix van Qatar: Verstappen sluit kampioensweekend af met simpele zege

De strijd om de wereldtitel is al beslist, maar de Qatarese Grand Prix werd vandaag gewoon verreden. Onder het kunstlicht ging de zege op het circuit van Losail naar kersvers wereldkampioen Max Verstappen. Hij zag in zijn spiegels dat Oscar Piastri als tweede over de finish kwam. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Lando Norris.

Met Sergio Perez startend in de pitlane en Carlos Sainz al uit de race voordat de lichten waren gedoofd, ging de Grand Prix op spectaculaire wijze van start. Verstappen hield de leiding in handen, maar hij zag dat de Mercedessen zeer dicht bij hem in de buurt kwamen. George Russell en Lewis Hamilton kwamen vooral bij elkaar in de buurt. Russell had geen ruimte en raakte zijn teamgenoot op diens achterwiel. Hamilton vloog de grindbak in en zijn race was voorbij.

Hamilton stak de baan over en liep teleurgesteld de paddock in, Russell kon na en extra pitstop weer zijn weg vervolgen. Russell liep leeg over de boordradio, hij babbelde zoveel dat teambaas Toto Wolff vanuit de thuisbasis van het team ingreep. De Oostenrijker meldde Russell dat hij rustig moest doen en gewoon door moest rijden. Dat deed hij dan ook, want hij finishte gewoon in de punten.

Hitte

Russell had een zware avond in de Qatarese woestijn. Bij het inrijden van de pitlane deed hij zijn vizier al snel open en op het rechte stuk haalde hij zijn handen zelfs van het stuur. Fernando Alonso meldde zijn team dat zijn stoel bloedheet werd en ook Piastri meldde zijn team dat het een helse beleving was. Logan Sargeant had het nog zwaarder, hij voelde zich niet goed en daarop besloot Williams dat hij mocht uitvallen. Sargeant besloot naar binnen te gaan en hij moest uit zijn auto worden geholpen.

Track limits

Verstappen was op dat punt al aan de horizon verdwenen. Zelfs met de verplichte extra pitstops kon niemand hem inhalen. Alleen Alexander Albon nam daarna eventjes de leidende positie over. Verstappens teamgenoot Sergio Perez had het ook moeilijk. Hij kreeg twee tijdstraffen voor track limits en hij was zeker niet de enige. Ook onder meer Pierre Gasly, Albon en Lance Stroll werden op de bon geslingerd. Verstappen niet, het enige bonnetje dat hij dit weekend misschien ziet is de rekening van zijn kampioensfeestje.