Uitslag Sprint Qatar: Piastri wint, Verstappen schrijft geschiedenis met wereldtitel

De sprintrace op het circuit van Losail in Qatar is een feit. In de woestijn werd er weer hard gestreden en ging de zege uiteindelijk naar Oscar Piastri . Achter hem werd de tweede plaats gegrepen door niemand minder dan Max Verstappen. Het sprintpodium werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Bij de start van de sprintrace was de spanning voelbaar. Wat er ook zou gebeuren, er zou geschiedenis worden geschreven op het circuit van Losail. Verstappen joeg op zijn derde wereldtitel op rij en dat moest hij doen vanaf de derde startplaats. Bij de start viel hij terug, maar hij hield het hoofd koel. Piastri behield de leiding bij de start en hij zag in zijn spiegels dat er een groot duel ontstond.

Safety Cars

Na een paar tellen kwam de Safety Car echter de baan op omdat Liam Lawson de grindbak in was geschoten. De Nieuw-Zeelander viel voor het eerst uit in zijn nog korte loopbaan in de Formule 1. Bij de herstart lette George Russell goed op, de Brit profiteerde van een klein slippertje van Piastri en hij greep de leiding. Op de zachte banden begon hij echter steeds meer en meer terrein te verliezen. Hij hield toch nog eventjes de leiding omdat Logan Sargeant met een spin voor de tweede Safety Car zorgde.

Perez

Bij de herstart hield Russell de leiding, maar al snel wist Piastri er langs te komen. Verstappen begon ook met inhalen en hij schoot de Ferrari's voorbij. Even later werd ook Russell gepakt door de Nederlander. Op dat moment was Verstappen echter al wereldkampioen omdat Sergio Perez was uitgevallen. De Mexicaan raakte betrokken bij een ongeval toen Esteban Ocon iets te enthousiast de deur dichtgooide. De Fransman knalde daarmee niet alleen Perez uit de race, ook Nico Hülkenberg viel uit. Verstappen reed de race uit en daarna begon het feest.

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in Qatar? Zet dan in en win!