Uitslag Sprint Shootout Qatar: Piastri zorgt voor grote verrassing en verslaat Verstappen

De startopstelling voor de Sprint van later vandaag is bekend geworden. Op het circuit van Losail werd de snelste tijd in de Shootout genoteerd door Oscar Piastri . Achter hem werd de tweede tijd gereden door Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door niemand minder dan Max Verstappen.

SQ1

De Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc trapten het eerste gedeelte. An de Sprint Shootout af in Qatar. Na de extra training van tien minuten ging het nu wel ergens om. Max Verstappen kende geen problemen en hij had genoeg aan één run. Veel andere coureurs moesten zich wel haasten omdat ze hun tijden verloren door de veelbesproken track limits. Yuki Tsunoda viel hierdoor af in deze sessie en daar was hij niet bepaald blij mee. Ook Lance Stroll, Alexander Albon, Kevin Magnussen en Logan Sargeant vielen af.

SQ2

Onder aanvoering van de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell werd het tweede gedeelte van de Sprint Shootout afgetrapt. De coureurs zochten de limiet en daar gingen ze ook overheen. In Qatar betekent dat, dat er veel rondetijden werden verwijderd. De track limits speelden een grote rol in deze sessie. Hamilton, Charles Leclerc en Carlos Sainz verloren allemaal hun tijden omdat ze over de witte lijn waren gegaan. Hamilton deed dat zelfs twee keer waardoor hij af viel in deze sessie. Ook Pierre Gasly, Liam Lawson, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou vinden hun Waterloo.

SQ3

Max Verstappen wilde overduidelijk geen enkel risico aan het begin van de derde sessie van de Shootout. De Nederlander kwam als eerste de baan op, noteerde een razendsnelle tijd en leek zich te mogen voorbereiden op een nieuwe topresultaat. Maar, hij was over de track limits heen gegaan. Tot zijn eigen verbazing moest hij dus nog een vliegende ronde gaan rijden. Dit gaf de McLarens een kans om voor een goed resultaat te gaan. Verstappens tweede ronde was namelijk goed voor de derde plaats. Piastri, nog altijd een debutant, ging als de brandweer en noteerde de snelste tijd. Zijn teamgenoot Lando Norris ging wijd waardoor Piastri mocht juichen.

