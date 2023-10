Uitslag VT1 Qatar: Verstappen zet de toon in extreem stoffige sessie

De eerste en direct ook laatste vrije training van het Qatarese Grand Prix-weekend zit er alweer op. Op het circuit van Losail werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen . Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Carlos Sainz. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Op een extreem stoffige baan kwamen de coureurs voor het eerst sinds 2021 in actie in Qatar. De baan is door de organisatie voorzien van een nieuw laagje asfalt en in combinatie met het woestijnzand, veranderde de baan in een soort glijbaan. Onder aanvoering van de Haas-bolides van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg ging de actie van start en het zorgde direct voor veel radioberichten.

Bij Ferrari schrok men zich een hoedje toen Carlos Sainz te horen kreeg dat hij niet mocht pushen omdat er mogelijk een probleem was. Al snel loste men deze mogelijke problemen op en mocht de Spanjaard zijn best gaan doen. Zijn teamgenoot Charles Leclerc hoorde iets vreemds in zijn motor toen hij de pitlane in kwam rijden, maar ook dit bleek een storm in een glas water te zijn.

Omstandigheden

Een echte storm was er niet in Qatar, maar de wind was wel aanwezig. Veel coureurs schoten van de baan op het stoffige asfalt. Ook Max Verstappen ging meerdere keren zeer wijd, hij verloor zelfs bijna de macht over het stuur. De sessie veranderde daardoor in een soort zoektocht naar grip. Pas in de laatste minuten van de training werd er dan ook pas gedacht aan snelle rondes, want toen begonnen de meeste teams pas met de simulaties voor de kwalificatie.

De kwalificatie vindt later vandaag plaats en de omstandigheden zullen dan compleet anders zijn. Door de aanwezige wind kan er ook weer veel zand op de baan liggen. Tevens zullen de rondetijden dan veel competitiever zijn dan in deze eerste en enige vrije training. De verschillen waren over het algemeen zeer klein, naast de Red Bulls leken ook de Ferrari's, McLarens en de Aston Martins vrij vlot te zijn.